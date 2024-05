Brescia Maran - sorpresa Cellino | la novità sul futuro del tecnico

Il Brescia è già nel pieno del mercato che dovrà preparare la nuova stagione. In cima alla lista del presidente Cellino ci sono due punti in evidenza. Da una parte, infatti, il massimo dirigente delle Rondinelle incontrerà a breve Maran per definire insieme al tecnico i dettagli e le reali ambizioni del Brescia che verrà. sport.quotidiano

Dopo avere salutato l’attuale stagione con un’uscita al turno preliminare dei play off più che amara, il Brescia è chiamato a preparare il prossimo Campionato. Una sfida che nelle intenzioni del presidente Cellino e nelle speranze dei tifosi dovrebbe riportare le Rondinelle a lottare con convinzione per la promozione in serie A e che partirà da un appuntamento fondamentale come l’incontro pianificatore tra lo stesso massimo dirigente biancazzurro e mister Maran.

