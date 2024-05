(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Tragedia in via San Zeno questo pomeriggio in città a. Un uomo di 63 anni, malato da tempo, è stato trovato morto nel suo appartamento. A richiamare l’attenzione dei vicini sono stati i suoi, una decina, che abbaiavano e piangevano. Dato che l’uomo era solito non chiudere la porta a chiave i vicini hanno aperto e lo hanno visto riverso a terra. La chiamata al 112 è stata fatta immediatamente. Purtroppo l’intervento dei soccorritori non è servito. L’uomo era morto, probabilmente per cause naturali. I suoisaranno portati alle sanitario di. sul posto sono state anche le forze dell'ordine. .

Brescia, i cani abbaiano e fanno ritrovare il corpo del loro padrone - brescia, i cani abbaiano e fanno ritrovare il corpo del loro padrone - Dramma in via San Zeno, un uomo di 63 anni è morto in casa per cause naturali. A richiamare l’attenzione dei vicini sono stati i suoi tanti cani, una decina ... ilgiorno

Brescia, muore in casa a 63anni in compagnia solo dei suoi cani - brescia, muore in casa a 63anni in compagnia solo dei suoi cani - L'uomo viveva in via San Zeno ed era malato da tempo. E' stato l'abbaiare degli animali a insospettire i vicini, che non lo vedevano da qualche giorno e hanno lanciato l'allarme. quibrescia

Muore in casa a Brescia, i cani e (i vicini) lanciano l’allarme - Muore in casa a brescia, i cani e (i vicini) lanciano l’allarme - Per il 63enne, malato da tempo, si tratterebbe quasi certamente di decesso per cause naturali. L’episodio in via San Zeno ... giornaledibrescia