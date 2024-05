Brenda Lodigiani | Ho origini sinti e sono anche mamma C’è un papà - tra l’altro

Sedie e tavoli lanciati in area, vetri fracassati, insulti e minacce, pugni e calci. È una devastazione improvvisa e insensata quella avvenuta domenica pomeriggio a Fidenza, in provincia di Parma. Un gruppo di tifosi lodigiani del Sant’Angelo hanno assaltato il bar dello stadio Ballotta nel quale poco prima la squadra lombarda aveva appena pareggiato con i locali del Borgo San Donnino, incontro valido per il campionato di Serie D. ilgiorno

Esilarante faccia a faccia tra Annalisa e il suo alter ego messo in scena da Brenda Lodigiani, ovvero Annalaisa. Le due si sono cimentate in una performance durante la puntata di Gialappa Show, dove la cantante ha dimostrato di sapersi prendere gioco di sé. fanpage

Dagli strozzapreti alla torta lodigiana, la storia approda sulla tavola - Dagli strozzapreti alla torta lodigiana, la storia approda sulla tavola - «Poco meno di trenta; dal 1909, per un biennio, gestì un esercizio a Borghetto Lodigiano, quindi venne a Graffignana. Era un uomo alla mano, molto religioso, parlava con tutti, e oltre a fare l’oste ... ilcittadino

La Lodigiani vola ai quarti: Red Tigers battuta con un gol per tempo - La lodigiani vola ai quarti: Red Tigers battuta con un gol per tempo - Poco dopo lo stesso Cucchiella scappa sulla sinistra e trova un tocco sospetto in area Red Tigers: la lodigiani protesta, l'arbitro però giudica l'intervento involontario e fa cenno che si può ... gazzettaregionale

L’agricoltura lodigiana in ginocchio per i continui temporali, oggi alle 13 un’altra tempesta - L’agricoltura lodigiana in ginocchio per i continui temporali, oggi alle 13 un’altra tempesta - Danni pesanti per i frutteti, il mais e il foraggio: la Coldiretti fa una prima mappa dei disastri nelle cascine ... ilcittadino