Brando Madonia | torna in radio con il nuovo singolo incluso nel nuovo Ep ‘Primavera Aria’

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 25 maggio 2024): il cantautore sicilianoincon il”Le storie che finiscono”nelEpE’ disponibile in rotazionefonica ”Le storie che finiscono’‘ ildinell’epspiega così il: ”Le storie che finiscono è un modo per esorcizzare il rimpianto e la nostalgia, l’attitudine scanzonata di fronte a una nuova consapevolezza tra ironia e rinuncia a qualsiasi tipo di filtro verbale”. I brani dell’EP, dopo un inverno più introspettivo che rispecchiano una stagione che prevede un maggiore rimando all’istinto, alternando leggerezza e autoanalisi, velocità e calma, sottrazione ed esplosione. Biografia:, sin da bambino, respira la magia della musica grazie al padre, il cantautore e musicista Luca. Questo gli permette di vivere in pieno il vigore ed il fermento artistico della Catania degli anni assaporando durante la sua crescita le sonorità di una terra in costante evoluzione.