Braglia | Atalanta come l’Inter dopo la finale di Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Simonevede un futuro brillante davanti all’e su TMW Radio fa un paragone condi Simone Inzaghi. Un aspetto in particolare. CRESCITA – Simonenon vede altro che un futuro roseo davanti all’: «Se non sbaglio, Percassila partita di Dublino ha detto che sicuramente lo scalino dovrà essere alzato il prossimo anno. Qualsiasi rivoluzione ha fatto l’in passato, sappiamo che risultati ha poi ottenuto. Quindi secondo me non è che ci sia questo grosso balzo da fare. Io credo che andrà incontro alle richieste di Gasperini. Io vedo l’lo scorso annoladi, farà il salto di qualità. Hanno la disponibilità finanziaria, hanno sempre azzeccato gli acquisti e un’organizzazione perfetta, possono ambire per i vertici del campionato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.