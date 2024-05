Bragaglio ai tifosi | | Il sogno continua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ore 20.45, per la Pallacanestro Brescia inizia la serie playoff più attesa di sempre. Mai la squadra del Cidneo si è sentita così vicino all’Olimpia Milano. Sicuramente ben più di sei anni fa, quando dopo il successo del Forum arrivarono tre sconfitte in fila. Che sia fiducia ben riposta, o eccessiva sicurezza, lo dirà il tempo. Lo diranno i prossimi giorni. Intanto, Graziella, raggiante, si gode la vigila: "Una partita che tutta la città sente e tutti gli appassionati sentono, c’è la corsa al biglietto e questo ci riempie di grande gioia dopo un anno di lavoro intero. Io immagino l’emozione che regna nella squadra e nel cuore di Alessandro (Magro, ndr) perchè è veramente qualcosa di unico e importante. Con la testa ragioni e prepari la partita ma poi c’è anche l’aspetto legato al cuore". Il coach toscano, dal canto suo, non si nasconde di certo: "Siamo partiti con grandi ambizioni all’inizio di questo nuovo progetto e mi sento oggettivamente fortunato se ripenso alla stagione di 3 anni fa e di essere stato investito di questa grande possibilità e responsabilità per cercare di riportare la Pallacanestro Brescia nel posto dove vorremmo sempre vederla ovvero ad avere l’ambizione di poter competere con le grandi".