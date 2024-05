Boxe - Federico Serra fuori dalle Olimpiadi Sconfitto da Delgad - resta l’amarezza per il furto di Cracovia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)è salito sul ring dell’Huamerk Stadium di Bangkok (Thailandia) per iniziare l’ultimo torneo di qualificazione alledi Parigi 2024, dopo aver subito unai Giochi Europei e aver steccato il preolimpico di Busto Arsizio un paio di mesi fa (perse contro il filippino Rogen Ladon al primo turno). Il pugile italiano ha esordito affrontando l’ecuadoriano Luis Fernandoo Vera tra i 51 kg e purtroppo è statoper split decision (4-1), venendo così eliminato ai 32mi di finale e dicendo definitivamente addio al sogno di partecipare alla rassegna a cinque cerchi. Il 29enne sardo, già medaglia di bronzo agli Europei 2022, poteva essere una buona carta per l’Italia nella capitale francese, ma purtroppo nei due tornei preolimpici non ha dimostrato la caratura agonistica che si era vista nelle passate stagioni (raggiunse anche i quarti di finale ai Mondiali 2021) e non è riuscito a meritarsi un pass per la rassegna a cinque cerchi.