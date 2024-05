Botta e risposta tra Meloni e Schlein sulla libertà in Italia Ecco cosa hanno detto

"Sarebbe stata un'occasione di chiarezza utile a cittadini, un'occasione per confrontarci nel merito. Purtroppo non è andata così ma ci tengo a dire che c'è chi ha preferito rinunciare al confronto in prima serata per impedire alle due donne che guidano i principali partiti di farlo", così Elly Schlein a Dritto e Rovescio commenta lo stop dell'Agcom al duello con Giorgia Meloni previsto in Rai nei prossimi giorni. liberoquotidiano

"Se potesse intervistare una tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, chi sarebbe?", chiede Massimo Gramellini durante la puntata del 18 maggio di In Altre parole, su La7, al suo ospite Corrado Augias. E la risposta a sorpresa del giornalista è scrittore lascia tutti di sasso: “A me la Meloni mi interessa perché una donna che si è fatta largo in un partito neofascista, che si sa che considerazione avevano delle donne, che è diventata presidente del Consiglio in un Paese dove succede quello che succede, con una determinazione ferrea, mi piacerebbe avere con lei un'intervista di quelle vere, dure". liberoquotidiano

In altre parole, "autoritaria": Gramellini scatenato contro Meloni il premierato - In altre parole, "autoritaria": Gramellini scatenato contro meloni il premierato - Come previsto la diretta video della premier ribattezzata "Telemeloni" contro le "fake news di una sinistra che essendo abituata ... iltempo

Il premier Mustafa da Meloni e Tajani: così l’Italia riattiva gli aiuti all’Unrwa - Il premier Mustafa da meloni e Tajani: così l’Italia riattiva gli aiuti all’Unrwa - Una giornata in Italia per il premier palestinese, la prima in Europa da quando si è insediato. Palazzo Chigi, bandiera palestinese: sì ai due Stati Una giornata romana, la prima in Europa da quando s ... roma.corriere

La premier lancia «TeleMeloni». Nuovo duello con Schlein - La premier lancia «Telemeloni». Nuovo duello con Schlein - La presidente del Consiglio torna in video sui social in una settimana che ha visto la maggioranza fibrillare su più di un tema ... ilsole24ore