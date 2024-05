Borrelli Avs - autonomia rischia di far chiudere 30% ospedali

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con l’differenziata il rischio che si corre è che chiudano nel giro dei prossimi 15 anni un terzo deglipubblici che sono già pochi, perché se passasse questa riforma si aprirebbe all’idea, secondo me assolutamente improponibile, di affidare tutto al privato”. Così il deputato Francesco Emilio(Avs) oggi alla manifestazione di Napoli. “Quindi chi avrà i soldi potrà sopravvivere o curarsi, gli altri andranno inpubblici con sempre meno risorse. E il sud pagherà il prezzo piú grande, ma abbiamo già dato e lotteremo con tutte le forze contro questa riforma che da piú poteri alla Premier e meno poteri, e soldi, ai medici. E questa piazza di Napoli è l’ennesima dimostrazione che la stragrande maggioranza dei cittadini la pensa come noi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

