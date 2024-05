Bologna - la nave corsara ora riparte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Con gli episodi di questi giorni ho avuto l'ennesima prova della mia teoria sul calcio: quello che vediamo ormai quotidianamente non è più uno sport, ma un' industria di soldi, nella quale 22 mercenari corrono dietro ad un pallone. Sono finiti i tempi in cui i colori della maglia erano tutto, sono finiti i tempi delle bandiere che facevano sognare vedi Pascutti, Bulgarelli, Rivera, Riva, Facchetti e tutti gli altri di un'epoca passata e che credo non tornerà più. Come siete caduti in basso cari calciatori. Maurizio Baietta Risponde Beppe Boni Ebbene Thiago Motta, il mister deldei miracoli, ha fatto le valigie con partenza verso Torino dove la Juventus lo attende per voltare pagina. La dipartita dell'allenatore che ha portato i rossoblù ai vertici della classifica e in Champions League ha scatenato in città sentimenti contrastanti e riflessioni sul calcio di oggi. In realtà non ci si deve stupire più di tanto.