Bologna - colpito con una bottiglia e rapinato mentre mangia un panino | arrestato l’aggressore

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - Si era seduto su una panchina della rotonda di piazza dei Martiri perrsi un, quando è stato ferito ate e derubato., inseguito dalla polizia, è stato poiper rapina aggravata. E' successo poco dopo le 19.30 di ieri: la vittima aveva da poco acquistato dei vestiti in un negozio vicino, quando è stato avvicinato da un uomo che prima gli ha chiesto un po' di soldi o di cibo e, al suo rifiuto, gli ha dato unata ed è scappato con la merce acquistata poco prima, del valore di circa 30 euro. In quel momento, però, passavano di lì dei poliziotti delle Volanti che avevano appena finito il turno: vedendo la scena, hanno inseguito il responsabile, di origini afgane e con precedenti. L'inseguimento si è concluso in via Gramsci, dove l'uomo è statoper rapina aggravata. La vittima, un 50enne italiano, è stata portata al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore in codice uno per una ferita alla fronte,l'è in attesa dell'udienza di convalida.