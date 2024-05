Bobbi Marcs esce con Mostro mio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 25 maggio 2024)Marcs con “mio” cerca di sconfiggere i suoi mostri. Andiamo a saperne di più.Marcs fuori con “mio”Marcs ci regala un brano che racconta le sue paure alla vigilia della sua prima partecipazione al Miami Festival. La canzone si apre con una voce intima e accogliente che, seguita da chitarre sognanti in reverse, accompagna la strofa al primo ritornello.“Non voglio avere più paura”. È questo il punto di partenza di “Mio”: un dialogo con i propri demoni interiori per esorcizzare il male. Tra sintetizzatori dalle reminiscenze. Psichedeliche e interferenze radio la melodia si muove su percussioni minimali sotto pelle fino ad esplodere in un finale ritmico, denso, carico di energia liberatoria. “Aiutami tu, mia rodine”. Ilè stato sconfitto, dove prima c’era ombra ora risplende la luce. Scritta da Enrico Marongiu Produzione di Enrico Marongiu Mix e Master di Samuele Dessì Etichetta Pioggia Rossa Dischi BioMarcs è il nome d’arte di Enrico Marongiu, cantautore sardo cresciuto a Cagliari e trapiantato a Bologna, dove ha sviluppato la sua identità artistica.