BMW Concept Skytop | i sogni diventano realtà con la nuova cabrio di lusso

(Di sabato 25 maggio 2024) Presentata ufficialmente la BMW, ladiche unisce eleganza, prestazioni e artigianalità italiana in un design esclusivo Nella bellissima cornice del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2024 ha debuttato la BMW, una straordinarialet in cui ilsu quattro ruote cambia concetto. Ispirata alla tradizione dei grandi carrozzieri italiani come Bertone e Touring, questa esclusiva due posti è un omaggio all’artigianalità e al gusto classico, reinterpretati in chiave moderna. Basata sulla Serie 8let, l’auto ne mantiene solo il parabrezza anteriore, mentre tutte le altre componenti esterne sono state riviste per creare un design unico ed esclusivo. Sotto il lungo cofano, urla il potente motore V8 “vecchia scuola”. A catturare lo sguardo sono anche le linee sinuose e le proporzioni perfette. È infatti più lunga, più larga e più bassa della Serie 8 da cui deriva, sempre all’insegna dell’equilibro.