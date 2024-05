Biodiversa | la biodiversità diventa un’app per giocare

Leggi tutta la notizia su notizie

Arriva, 'snap and protect': la nuova formula per monitorare la biodiversità e contribuire alla sua tutela tramite foto. La naturetech 3Bee ha recentemente lanciato un'applicazione innovativa che promette di rivoluzionare il modo in cui monitoriamo e proteggiamo la biodiversità. Ora la biodiversità viene individuata da foto. Questa app gioco gratuita non solo rende il processo di identificazione delle piante e dei fiori un'attività divertente e coinvolgente ma mira anche a creare un archivio cooperativo dedicato alla flora europea, con l'obiettivo futuro di includere anche la fauna. Un progetto ambizioso di Citizen Science. L'iniziativa si colloca all'interno del più ampio contesto della citizen science, invitando gli utenti a partecipare attivamente al monitoraggio della biodiversità attraverso sfide di catalogazione.