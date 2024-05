Bilancio non presentato - manca il personale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ci sarebbero problemi di organico e presunte carenze didietro lata presentazione alla giunta delconsuntivo 2023 del Comune di Poviglio in vista delle fasi di approvazione. La responsabile dell’ufficio finanziario dell’ente, attraverso l’avvocato di fiducia Andrea Cantoni, spiega come già nel luglio 2022, a dicembre 2023 e lo scorso febbraio era stato segnalato come "in assenza di urgenti interventi organizzativi, di una rinegoziazione degli obiettivi e di un’assegnazione delle risorse umane (anche per poter permettere alla dirigente lo smaltimento delle ferie pregresse) al proprio ufficio, non sarebbe stata in grado di rispettare le scadenze di legge, tra le quali il conto consuntivo 2023, declinando ogni responsabilità al riguardo". "Queste segnalazioni – aggiunge l’avvocato – non hanno ricevuto risposta e nessun intervento organizzativo è stato adottato dall’amministrazione comunale.