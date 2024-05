Bilancio in salute a Sarsina Tesoretto da 400mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Unconsuntivo, quello del 2023 del Comune di, molto confortante: un avanzo "lordo" positivo di poco più di un milione di(1.033.909) che, al netto dei fondi vincolati e degli accantonamenti per legge, registra un avanzo libero di 412.000. "Si tratta di unin– commenta il sindaco Enrico Cangini – che è riuscito a farsi carico dell’emergenza di maggio senza pregiudicare il Pnrr ed i finanziamenti già ottenuti. E’ stato un anno particolarmente difficile dove gli uffici hanno avuto un carico di lavoro eccezionale, dovuto all’alluvione, e per questo ringrazio dipendenti comunali e amministratori". Neldel 2023 è aumentata la spesa sociale soprattutto nel comparto scolastico e in quello legato al sostegno dei cittadini evacuati da casa. In merito agli investimenti si rilevano circa un 1.000.000 disulla viabilità comunale per la prima messa in sicurezza di decine di fenomeni franosi.