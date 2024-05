Bilanci della Serie A - il Milan sorride | e l’Inter? Ecco i numeri

Si chiude domani il campionato del Milan, alle 18 al Vismara/Puma House of Football contro la Sampdoria. Le rossonere sono già certe del primo posto in poule salvezza, conquistato con una seconda parte di stagione senza sconfitte (cinque vittorie e due pareggi), eccezion fatta per l’eliminazione in Coppa contro la Roma campionessa d’Italia. sport.quotidiano

Una ottima stagione chiusa al secondo posto. Campionato da incorniciare per la squadra di C1 della Apuania Tennistavolo che ha terminato il proprio girone a due lunghezze dal Prato B, promosso in B2. Nelle 14 partite giocate, i gialloazzurri hanno ottenuto 11 vittorie, perdendo solo tre incontri (63 le partite vinte e 39 quelle perse; 228 i set vinti e quelli persi, 3824 i punti realizzati e 3374 quelli subiti). sport.quotidiano

Basket Serie C. La Galvi ritrova Marinò. Sfida a MilanoTre - Basket serie C. La Galvi ritrova Marinò. Sfida a MilanoTre - La serie classica MilanoTre-Lissone si gioca per un posto in semifinale. Max Mazzali e Matteo Marinò pronti per sfide intense. Terreni protagonista. ilgiorno

Serie A, che differenza per un club tra promozione e retrocessione - serie A, che differenza per un club tra promozione e retrocessione - La serie A sta per arrivare alla sua conclusione ... la questione ha risvolti molto concreti anche quando si parla di conti e bilanci delle società. money

Caccia al mister, ribaltone in Serie A: Thiago alla Juve, Italiano a Bologna. Gasperini può restare, Pioli verso il Napoli. La situazione - Caccia al mister, ribaltone in serie A: Thiago alla Juve, Italiano a Bologna. Gasperini può restare, Pioli verso il Napoli. La situazione - La filosofia di Spalletti, se vinci scappa che non puoi fare di meglio, deve aver convinto molti allenatori che è la migliore in assoluto. Luciano lasciò il Napoli dopo lo ... ilmessaggero