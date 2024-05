Benvenuti nel Sannio | il castello ducale di Faicchio FOTO

Per il secondo anno consecutivo il Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà all’Only Wine, Festival dei giovani produttori delle piccole cantine, in programma a Città di Castello (Perugia) da domani a lunedì prossimo. All’appuntamento, giunto alla XIesima edizione e che trasformerà per tre giorni la cittadina umbra in “capitale” del vino, hanno aderito ben 142 produttori e 4 consorzi tra cui il Sannio, con un programma che prevede sei Masterclass e diverse aree tematiche, compresa un’area “Extra Wine”, 80 sono i giornalisti accreditati e 100 gli operatori Horeca.

