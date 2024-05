Benevento - Premio Strega al Teatro Romano | ecco come ritirare gli inviti

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi informa che le richieste di accredito da parte degli organi di informazione per l’evento “Presentazione dei 12 candidati e proclamazione dei finalisti al2024” che si terrà ail 5 giugno alle ore 18:30, presso il, dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo: [email protected] . Le richieste dovranno essere trasmesse entro, e non oltre, le ore 18:00 di sabato 1° giugno 2024. Saranno rilasciati: – n. 1 pass giornalista con posto riservato in platea – n. 1 pass tecnico/operatore di ripresa/fotografo L’Organizzazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle richieste di accredito pervenute. Le richieste di accredito accolte saranno convalidate con una mail di conferma. Gli accreditati potrannoil pass evento direttamente presso lo spazio accrediti che sarà allestito presso ildiil giorno dell’evento a partire dalle ore 17:00.

