Benevento | arrestato un uomo per il reato di violenza sessuale

(Di sabato 25 maggio 2024)dai Carabinieri un 34enne di origine straniera per ildinei confronti di una donna Un 34enne Bengalese, senza fissa dimora, già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato tratto in arresto il pomeriggio scorso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di. L’, nella tarda mattinata del 21.05.2024, si aggirava a piedi per le vie del centro cittadino beneventano, quando all’improvviso è entrato all’interno di un salone da parrucchiere e, dopo aver salutato le persone presenti, si è avvicinato ad una giovane donna che stava lavorando all’interno del negozio e, dopo averla afferrata per un braccio, allungava una mano sul seno della giovane, palpeggiandola e continuando a trattenerla con la forza. La donna tentava ripetutamente di divincolarsi, gridando e chiedendo aiuto ai presenti che erano all’interno del negozio e intervenivano in suo soccorso, riuscendo così ad allontanare l’aggressore dal negozio che scappava a piedi.

