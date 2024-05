Benevento 5 - Lorenzo Guerra confermato | Voglio dare il mio contributo in Serie A

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 comunica di aver trovato l’accordo conanche per la stagione 2024/2025. Il numero venti giallorosso, autore di otto reti stagionali tra campionato e Coppa, resterà al PalaTedeschi per il secondo anno consecutivo. “Sono molto felice di aver rinnovato con il, ringrazio il dg Collarile e tutta la società per aver creduto in me, dando la giusta continuità al mio percorso di crescita iniziato l’anno scorso – le parole di. – Sono maturato, infatti, sotto vari aspetti rispetto ad un anno fa e spero di continuare ail mioa questa squadra”. “La scorsa annata? Ricordo con molto piacere la doppietta a Regalbuto in un campo difficile ed in un momento molto delicato della stagione che ci ha proiettato poi alla vittoria finale. La prossima stagionemo filo da torcere a chiunque, soprattutto al PalaTedeschi.

Vincenzo Speziali:”Voto Renzi e Mastella, senza infingimento alcuno e chiederò le dimissioni di Nunzia Paese - Vincenzo Speziali:”Voto Renzi e Mastella, senza infingimento alcuno e chiederò le dimissioni di Nunzia Paese - Allora, l'abbiamo vista a benevento assieme a Clemente e Sandra Mastella, con Matteo Renzi. Di che avete parlato e come siete rimastiR: Ovviamente abbiamo parl ... telemia

‘Benevento Braille’ e ‘Bulli ed eroi’: in autunno due importanti manifestazioni culturali - ‘benevento Braille’ e ‘Bulli ed eroi’: in autunno due importanti manifestazioni culturali - In autunno il capoluogo sannita ospiterà due importanti eventi culturali che hanno come finalità l’inclusione sociale. Torna infatti l’appuntamento con il Premio letterario ‘benevento Braille’, inizia ... ntr24.tv

San Marco, messaggi e palloncini in volo. Accrocca: «Pace per Giuseppe» - San Marco, messaggi e palloncini in volo. Accrocca: «Pace per Giuseppe» - Dolore infinito, smarrimento collettivo ma anche compostezza. Così San Marco dei Cavoti ha dato l’estremo saluto al suo «figlio per sempre» Giuseppe Carpinelli, ... ilmattino