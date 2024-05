Benetton - l’addio del fondatore Luciano | Buco da 100 milioni Sindacati preoccupati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 25 maggio 2024) In un’intervista al Corriere della Sera,ha espresso la sua amarezza per la situazione attuale delGroup.ha rivelato che la gestione manageriale, insediata nel 2020, ha fallito nel raggiungere gli obiettivi, presentando un drammaticodi bilancio di circa 100di euro. Ha annunciato che nei prossimi mesi verrà elaborato un piano di riorganizzazione e rilancio per ridare energia al marchio. L’assemblea dei soci, prevista per il 18 giugno, sarà un momento importante per introdurre un cambio significativo nella gestione della società. Le dichiarazioni di“In sintesi, mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola”. Con queste parole,ha descritto la situazione attuale delGroup in un’intervista al Corriere della Sera., che si appresta a lasciare l’azienda, ha spiegato che qualche mese fa ha iniziato a sospettare che la gestione del gruppo non fosse come descritta nei consigli di amministrazione.