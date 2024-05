Benetton - l’addio amaro di Luciano | Tradito dai manager

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (askanews) – Addio diin prima pagina oggi sul Corriere della Sera: “Sono stato– rivela il fondatore dell’impero dell’abbigliamento di Treviso -: le verità dei bilanci nascoste dai”. L’industriale parla di una “bomba”, un “buco” di bilancio presentato “all’improvviso” dai“che ci lascia senza fiato. Saremo attorno ai 100 milioni”. Con “amarezza profonda”, descrive il quotidiano nell’intervista,ricostruisce le tappe della vicenda. “In sintesi, mi sono fidato e ho sbagliato. Sono statonel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Per fortuna avevamo deciso di ritirare da tempo dalla Borsa la”.ricorda che nel 2018 Edizione non era riuscita a trovare una compagineiale di qualità. La società perdeva parecchio”. Che rientrò in azienda e che cercò “di risolvere gli errori più evidenti” e verso la fine del 2019 “mi suggeriscono una candidatura per il ruolo di amministratore delegato.