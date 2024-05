Beautiful - anticipazioni 26 maggio-1 giugno 2024 | floppa la Hope for the Future senza Thomas

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 25 maggio 2024) Steffy e(Us Mediaset) La ritrovata libertà di Sheila e il fiasco dellafor the, che potrebbe riportarealla Forrester, sono al centro delle prossime puntate diri info nelleche seguono.è in onda tutti i giorni alle 13.45 (14 di domenica) su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.episodida domenica 26a sabato 1Brooke decisa nella sua lotta contro Sheila Dopo il netto rifiuto di Bill di lasciare Sheila, Brooke se ne va giurando che non si fermerà finchè Sheila non finirà dietro le sbarre. Eric (John McCook) e Zende (Delon De Metz) ricevono una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l’ultima sfilata.(Matthew Atkinson), dopo aver letto la pessima recensione sui modelli creati da Eric e Zende, dice a Paris (Diamond White) di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester.