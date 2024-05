Beatrice - dobbiamo fare una cosa Giuseppe Garibald - la sua confessione emoziona tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Grande Fratello è finito da ormai molto tempo, ma non si smette ancora di parlare dii eLuzzi. Stavolta è stato l’ex gieffino calabrese auna mossa sorprendente, infatti ha deciso di agire in modo deciso e ha scritto una lettera molto intensa e lunga dedicata proprio all’attrice. Le sue parole sono importantissime e c’è anche una richiesta particolare. A diffondere la missiva dii, rivolta aLuzzi, è stato il settimanale Di Più di Osvaldo Orlandini. Poi è stato il sito Leggo a pubblicarla anche per intero nella giornata di sabato 25 maggio. Bisogna subito anticiparvi che sono presenti delle scuse da parte del giovane, che ha ammesso le sue colpe e ha voluto esternare tutto il suo pensiero su di lei. Leggi anche: “Quindi comincia”.Luzzi, la scoperta sulla rossa del GF conferma la sua nuova vita in tvi scrive una lettera aLuzzi:ha detto Partendo dall’origine,i ha esordito così nel messaggio dedicato aLuzzi: “Ho sbagliato a causa della mia insicurezza e mi sono fatto condizionare, ma io credo in noi e per questo sono venuto da te a Roma due volte: la prima non mi hai voluto vedere; la seconda siamo andati al Colosseo, ma non è bastato.