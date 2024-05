Beach volley - si ferma ai quarti l’avventura degli azzurri nell’Elite 16 di Espinho

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) La sabbia diancora una volta respinge l’assalto azzurro. Siinfatti negli ottavi di finale il cammino16 portoghese sia di Menegatti7Gottardi, sia di Cottafava/Nicolai che rimandano ai prossimi appuntamenti internazionale la rampa di lancio in vista dei Giochi a cui sono già qualificati. In campo femminile è mancato davvero poco a Gottardi/Menegatti per qualificarsi per idi finale. Opposte alle lettoni Tina/Anastasija (o Graudina/Samoilova per i puristi) le azzurre hanno giocato un buon match ma si sono dovute arrendere al tie break. Nel primo set le italiane volano sul 12-7 e non si fanno più riavvicinare fino al 21-14 conclusivo. Nel secondo set si ribalta la situazione: le lettoni scattano avanti 12-7, le azzurre tornano sotto (12-10) ma non riescono ad agganciare le rivali che vincono con il punteggio di 21-17. Nel tie break le azzurre non sfruttano un vantaggio considerevole: 10-7, si fanno raggiungere a quota 10 e, dopo il primo set ball annullato alle estoni, si arrendono 14-16 ai vantaggi.