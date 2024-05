Beach volley - Elite16 Espinho 2024 | Menegatti Gottardi e Nicolai Cottafava al nono posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Non sono andate oltre ille coppie azzurre Marta/Valentinae Paolo/Samuelenel quartodelPro Tour, che ha avuto luogo adin Portogallo. Nel tabellone femminilesono state sconfitte 2-1 (14-21, 21-17, 16-14) dalle lettoni Tina Graudina e Anastasija Samoilova. La squadra polacca formata da Michal Bryl e Bartosz Losiak ha invece superato 2-0 (22-20, 21-15). Archiviato il torneo di, le due coppie azzurre torneranno in gara dal 5 al 9 giugno a Ostrava per il quintostagionale (Repubblica Ceca). SportFace. .