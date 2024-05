Bce - Panetta | consenso generale su taglio tassi a giugno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Stresa, 25 mag. (askanews) – “Credo di non rivelare nulla se vi dico che vi siano condizioni per un adeguamento della politica monetaria, l’inflazione sta scendendo, i rischi di inflazione si stanno” riducendo e al Consiglio direttivo della Bce “mi sembra sia emerso unabbastanzasu undei” a. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio, nella conferenza stampa della presidenza italiana al termine del G7 delle Finanze a Stresa. “I problema dell’Eurosistema è che decidiamo riunione per riunione e non si pregiudica l’esito della riunione. E non lo voglio fare io. Quello che è importante – ha aggiunto– è che adesso questosi è ampliato e anche quelli che avevano prima delle perplessità ora stanno convergendo”. Voz-Lsa L'articolo proviene da Ildenaro.it. .