Bayern Monaco - scatto per la panchina | la scelta lascia perpless - arriva un allenatore retrocesso!

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilè reduce da una stagione deludente e la dirigenza è attiva per programmare il futuro. Il club tedesco e l’Tuchel hanno deciso di separarsi e sono in corso i contatti per definire l’accordo con il sostituto. Ilè in una fase avanzata nelle trattative con Vincent Kompany. Secondo quanto riferito da Sky il tecnico avrà un contratto fino al 2027. Ancora da definire l’importo che ildovrà pagare al Burnley, attuale club di Kompany, dove è in carica dal 2022 e ha un contratto fino al 2028. I dettagli dell’accordo Secondo le ultime notizie la cifra potenziale di uscita oscilla tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Il tecnico avrebbe parlato con il membro del consiglio direttivo sportivo delMax Eberl e con il direttore sportivo Christoph Freund. Ilha deciso di rompere gli indugi dopo il passaggio di Flick al Barcellona come successore di Xavi.

