Bayern Monaco - è fatta per Kompany | triennale per il belg - sarà il nuovo allenatore dei bavaresi

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan rischia di dire addio a Theo Hernandez: accordo vicino con il Bayern Monaco In Spagna sono sicuri: Theo Hernandez lascerà il Milan. Sembra infatti che il terzino francese sia a un passo dal trasferimento al Bayern Monaco, squadra che lo sta seguendo ormai da diversi mesi. dailymilan

Vincent Kompany sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Lo assicura ‘Sky Deutschland‘, secondo cui il club bavarese ha trovato l’accordo anche con il Burnley per liberare l’allenatore belga. Kompany ha infatti un contratto con i Clarets fino al 2027 ed il Bayern verserà nelle classe del club una cifra che si aggira sui 10-12 milioni di euro. sportface

Bayern-Kompany, è FATTA! Il club pagherà la clausola: i dettagli | OneFootball - bayern-Kompany, è FATTA! Il club pagherà la clausola: i dettagli | OneFootball - Il bayern monaco ha il suo nuovo allenatore per la prossima stagione: Vincent Kompany. Questo browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. Dopo le indiscrezioni degli ... onefootball

BAYERN-BURNLEY, ACCORDO PER LIBERARE KOMPANY: MANCA SOLO LA FIRMA - bayern-BURNLEY, ACCORDO PER LIBERARE KOMPANY: MANCA SOLO LA FIRMA - Adesso manca solo la firma: Vincent Kompany è virtualmente il nuovo allenatore del bayern monaco. I bavaresi, riferiscono dalla Germania, avrebbero ... sportmediaset.mediaset

BAYERN MONACO - Accordo con il Burnley per Kompany, manca solo la firma - bayern monaco - Accordo con il Burnley per Kompany, manca solo la firma - Adesso manca solo la firma: Vincent Kompany è virtualmente il nuovo allenatore del bayern monaco. I bavaresi, riferiscono dalla Germania, avrebbero trovato l'intesa col Burnley per liberare l'ex difen ... napolimagazine