Bayern Monaco - è fatta per Kompany! Sarà il nuovo allenator - manca solo la firma

Bayern Monaco: Kompany sarà il nuovo allenatore: pagata la clausola di 12 milioni al Burnley. Contratto di 3 anni - bayern monaco: Kompany sarà il nuovo allenatore: pagata la clausola di 12 milioni al Burnley. Contratto di 3 anni - CALCIOMERCATO - Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano l'ex difensore belga, che quest'anno non è riuscito a evitare la retrocessione con il Burnley. eurosport

