Bassani Così ho dato la patente ai campioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Alfredoha tagliato il traguardo: cinquant’anni di motori, passati a distribuire patenti ai. Ci sono passati proprio tutti nella sua autoscuola di via De Gasperi, che è diventata nel tempo un luogo sacro tra sport e umanità., lei ha fatto scuola a tantidel motociclismo, e non solo ad iniziare da Valentino Rossi: che allievo è stato? "Valentino è stato il primo allievo, è il primo che ha preso laqui da me per potere guidare tutte le moto, laA. E’ stato un allievo modello, intelligentissimo, ovviamente capace e portato" Promosso al primo colpo? "Certo, al primo colpo, sul circuito lo conosciamo per la sua esuberanza, io posso dire che sui banchi è stato un allievo molto serio, educato, attento, amico di tutti" Se pensa a Valentino Rossi a cosa pensa? "A un campione che ha animato forse come nessuno il moto mondiale, lui era l’anima e il corpo della moto Gp per tanti anni" Quanto manca Rossi alla Moto gp? "Moltissimo, però adesso abbiamo Bagnaia" Non vorrà dire che halaanche a lui.