Basket serie C Baskérs - sogno finale

(Di sabato 25 maggio 2024) Questa sera, alle 18, iForlimpopoli saranno di scena sul parquet di Scandiano per la decisiva gara3 della semiplayoff: in caso di successo, Brighi e compagni accederanno con merito alla, mentre un ko rappresenterebbe la fine di una stagione comunque al di sopra delle attese. Sul campo emiliano, Forlimpopoli ha finora sempre perso nei due precedenti stagionali, 76-74 nella gara della Poule, 68-61 in gara1, ma ha sempre dato filo da torcere a una formazione di grande spessore e testa dinumero 1, che alle due bocche da fuoco Astolfi e Caiti aggiunge un roster profondo ed esperto, che conta di recuperare un importante tassello come Luca Bertolini nella decisiva gara della stagione. Già in gara1 i forlimpopolesi avevano comandato a lungo dimostrando di potercela fare: serviranno coraggio, ritmo ed alte percentuali aiper provare il colpaccio e raggiungere il nuovo punto più alto della loro storia, con la possibilità di provare a raggiungere un’insperata promozione in un campionato nazionale.