Basket - l’Olimpia Milano a trazione ‘lunghi’ | Brescia ko e 1-0 nella semifinale scudetto

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Emporio Armanimantiene il fattore campo ed è 1-0serie contro la Germani. Gara-1 disi chiude sul 95-89 e le scarpette rosse ringraziano i propri lunghi: Voigtmann è il mattatore del primo tempo con 21 punti, spalleggiato da un ottimo Tonut, ma nel finale emerge il cuore di Nicolò Melli, con 13 punti tutti importantissimi. Per la Leonessa non bastano i 33 di Amedeo Della Valle. Inizio partita in cui Tonut e Gabriel si scambiano cortesie dall’arco, poiprova ancora a spingersi in avanti con tre punti ancora dell’americano per il 13-16. Entra in gioco Johannes Voigtmann, che con due triple rimettein avanti, poi un fade away e un’altra tripla per il 34-29 del primo quarto.prova ad allungare ancor di più in avvio, il gioco da tre punti di Nikola Mirotic significa il 41-31 per un 7-2 di parziale in apertura.risponde con uno scatenato Massinburg con due triple per il -2, ma non ottiene molto da Bilan, che appare fuori partita.