Basket | Dolomiti Energia Trentino - il budget di mercato aumenterà

(Di sabato 25 maggio 2024) I quarti di finale dei playoff scudetto, persi contro i campioni d’Italia in carica di Olimpia Milano, hanno ufficialmente archiviato la stagione diche adesso potrà concentrarsi sul prossimo futuro aumentando la propria ambizione. È notizia di qualche giorno fa, infatti, della volontà della societàca di aumentare progressivamente, ma in modo oculato, ilda immettere nelnel tentativo di rafforzare ulteriormente il roster da mettere a disposizione di Paolo Galbiati, coach delle aquile trentine. Una grande notizia, insomma, per tutto l’ambiente che adesso sogna posizionamenti più alti all’interno della prossima classifica di LegaA., tanta ambizione: “Aumenteremo ilda 5,2 milioni di euro” (Credit foto – pagina Facebook AquilaTrento)“È stata un’annata molto positiva. Un aspetto importante per tenere alto il livello è avere delle idee chiare su quello che si vuole fare, noi da questo punto di vista ce le abbiamo: vogliamo valorizzare i giovani di talento che vengono qui a Trento per crescere, come è stato il caso un anno fa di Spagnolo o quest’anno di Ellis e Niang, e allo stesso tempo ‘equilibrare’ dando spazio anche a cestisti più esperti che cercano di alzare il loro livello, come è stato invece per Grazulis o Baldwin.