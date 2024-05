Basket - come cambia l’Italia senza Fontecchio L’esigenza di Gallinari e maggiori responsabilità per il gruppo

(Di sabato 25 maggio 2024) La notizia si subodorava già da un po’, alla fine è però arrivatasi sospettava: Simonenon farà parte della Nazionale di pallacanestro di Gianmarco Pozzecco al Preolimpico che si disputerà in Porto Rico. Si perde dunque l’elemento di maggiore spessore tecnico del roster, colui che negli ultimi anni si è impostovero e proprio leader tecnico della squadra. Sia agli ultimi Europei che agli scorsi Mondiali il giocatore dei Detroit Pistons è stato importantissimo per gli azzurri, prendendosi sulle spalle leoffensive e ripagando oltremodo le aspettative che erano state riposte in lui. Ora però gli azzurri sono, sulla carta,un uomo che si sappia prendere leoffensive quando conti,nemmeno poter contare sul suo ‘doppione’ Gabriele Procida e su Matteo Spagnolo. Potrebbe rientrare in gioco Danilo, che subì la rottura del crociato del ginocchio sinistro proprio in un’amichevole con la maglia azzurra nell’estate del 2022.

