Basket B nazionale Play off - la Ristopro resta in vita | battuta Roseto in gara-3 86-69

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Le triple di Centanni, il dominio a rimbalzo del duo Granic-Giombini e un break di 32-5 danno la vittoria ai cartai. Domenica alle 19-4 ancora al PalaChemiba CERRETO D’ESI, 25 maggio 2024 – Lasi trasforma nella ripresa e battein-3. Dopo le prime due sconfitte al PalaMaggetti, la squadra di Niccolai si tiene in corsa nella semifinale esprimendo una pzione di spessore nella seconda metà di partita: un break di 32-5 a cavallo delle ultime due frazioni lancia laalla vittoria e i protagonisti sono molteplici, a partire dalla gran serata al tiro di Centanni, all’energia debordante di Gnecchi e Giombini, per finire con il miglior Granic del 2024. In avvio sembra ripetersi il copione delle prime due partite, cona far valere il suo volume in area, complice l’assenza di Bedin per infortunio, e a soffocare difensivamente la fonte di gioco fabrianese Stanic.