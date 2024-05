Baseball Estra Siena Bsc Cinque giornate con ottimi numeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo le prime, le statistiche dell’Bsc regalanoimportanti. In attacco, guidano per migliore media battuta Leandro Fernandez Matos (.800, 4 su 5 nel box), Deurys Rodriguez Garcia (.750, 5 su 8), Selmo (.500, 1 su 2). Sopra la linea dei .300 anche Dube Alvarez (5 su 12 con due doppi e un fuoricampo), .364 per Jeison Rosario Ramirez (2 doppi) e .353 per il mancino Paul Castillejos (6 su 17). Oltre a Riccardo Rodriguez (in battuta una volta), da segnalare idi Leandro Fernandez Matos (.833 su 5 turni in battuta) e Rodriguez Garcia (.667 di media arrivi in base in 8 punti in battuta). La speciale classifica della media bombardieri è guidata da Dube Alvarez (.833), Leandro Fernandez Matos (.800) e Rodriguez Garcia (.750). In difesa, la percentuale di squadra è .924, con 10 errori complessivi nelle prime 4 partite. Migliori difensori, con .1000 di media, Paul Castillejos, Dube Alvarez, German de Jesus, Anyelo Hernandez, Rodriguez Garcia e Rosario.