Baschirotto | Ci stiamo preparando bene per il Napoli - vogliamo vincere

Baschirotto: ''A Napoli per vincere'' - baschirotto: ''A Napoli per vincere'' - Le dichiarazioni del difensore alla vigilia della sfida al ''Maradona'' in cui conferma la volontà di restare in giallorosso anche il prossimo anno. leccesette

Lecce, Baschirotto promette battaglia: "A Napoli per vincere, ci siamo preparati bene" - Lecce, baschirotto promette battaglia: "A Napoli per vincere, ci siamo preparati bene" - Con la salvezza già raggiunta, il Lecce è atteso dall'ultima gara di campionato contro il Napoli in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona ... tuttonapoli

Baschirotto: “Non penso al mercato, guardo al Napoli: andiamo lì per vincere!” - baschirotto: “Non penso al mercato, guardo al Napoli: andiamo lì per vincere!” - Federico baschirotto ha parlato in conferenza stampa lanciano una sfida al Napoli in occasione della sfida di domenica. mondonapoli