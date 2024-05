Baruffi pronto alla sfida Ecco la squadra in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) A Premilcuore domani alle 20, presso la sala Ricci, il candidato sindaco Sauropresenterà il programma e i candidati della lista civica ‘Tradizione e Progresso’. Seguirà un rinfresco per tutti. Sauro, 66 anni, da sempre iscrittoLega, consigliere comunale di minoranza, fino a luglio è stato vicesindaco e assessore di maggioranza guidata dsindaca Ursula Valmori, che in quel periodo gli ha ritirato le deleghe., che è anche consigliere della Provincia, spiega: "Il nome della lista contiene la parola ‘tradizione’, perché è nelle sue antiche e forti radici la vera identità di questa nostra comunità premilcuorese, cui si aggiunge ‘progresso’, perché è nel futuro il grande sviluppo che vogliamo darestessa comunità di cui facciamo parte". Rivendicando il fatto di essere tutti premilcuoresi, il candidato sindaco cita John Kennedy: "Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese".