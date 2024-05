Barsotti | Determinante la nostra energia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) "Non poteva finire stasera": coach Federiconon ha mai pensato neanche per un attimo che la serie potesse concludersi con un 3-0 in favore di Ruvo di Puglia. I suoi ragazzi gli hanno dato ragione, mettendo in campo tutta quella determinazione e quella fame che il loro condottiero aveva invocato alla vigilia del terzo capitolo della semifinale playoff e alla fine hanno annichilito la corazzata pugliese con un più che eloquente 88-59: "Non volevamo che la stagione si chiudesse con questa partita ma non era neanche nelle logiche dell’andamento di questo confronto – analizza il tecnico montecatinese – In Puglia per vari motivi non abbiamo raccolto quello che meritavamo, siamo stati in vantaggio novanta minuti su centoventi fin qui. Siamo partiti subito bene accumulando un buon margine come in gara-1, poi fortunatamente a differenza di quanto successo nelle prime due partite abbiamo continuato a trovare il canestro con buona fluidità.