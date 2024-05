Baroni | Inter - voglio fare bella figura Due assenti sicuri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Marcoha presentato Verona-di domani alle ore 20.45 in conferenza stampa. Una gara che sa molto di passerella finale per entrambe le squadre, vista anche la salvezza conquistata dai gialloblu dopo l’1-2 sulla Salernitana. Ma non per questo da prendere sottogamba. ULTIMA GIORNATA – Verona-sarà una gara che per entrambe le squadre è la chiusura di una stagione a loro modo di successo per entrambe. Per i nerazzurri, la vittoria del ventesimo scudetto in faccia al Milan e la seconda stella. Per i giallorossi una salvezza quasi insperata, una vera e propria impresa sotto la guida di Marcodopo aver perso diversi giocatori nel mercato di gennaio a causa dei problemi economici della società. Ma è anche una partita che per l’sigla l’apertura di una nuova era (sarà, infatti, la primissima della nuova proprietà Oaktree), mentre per il Verona la possibilità di regalare un’ultima gioia ai propri tifosi in questa stagione.