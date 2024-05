Bari - il discorso di Di Cesare prima della Ternana | scoppia a piangere | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Valerio Diè stato il protagonista principalesalvezza delnel campionato di Serie B. Il difensore 41enne ha trascinato la squadra nel doppio scontro playout contro lae in particolare il gol del vantaggio nella gara di ritorno ha indirizzato la partita verso lo 0-3 definitivo. Il bilanciostagione dei ‘Galletti’ è stato molto deludente ma il colpo sul campoha parzialmente limitato i danni. Nelle ore successive alla partita la società biancorossa ha pubblicato sulle pagine social ildeldel capitano per caricare la squadra. Ildi Di“Sono venti giorni che ogni volta mi viene da, così sembro un bambino. E’ stato un anno terribile. Siamo arrivati all’ultima giornata, diamo veramente tutto quello che abbiamo ma non per me perché è il mio compleanno o forse la mia ultima partita. Il calcio non è una cosa semplice, abbiamo sofferto tanto.