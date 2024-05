Barbara d' Urso - problemi per ritorno in tv | Lucio Presta svela tutto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 25 maggio 2024), manager did', ha definito la situazione attuale come "una storia molto complicata". In un'intervista al Festival della Tv di Dogliani, ha dichiarato: "Io sono certo che tra poco, tra molto poco tempo, tornerà il tempo di". Queste parole, seppur criptiche, suggeriscono che ilin tv dell'ex colonna di Canale 5 potrebbe essere imminente, ma rimane ancora avvolto nel mistero. Come è noto, dopo i rapporti interrotti con Mediaset, Barbarella ha dovuto attendere la scadenza del contratto che la teneva legata al Biscione prima di andare su altre reti. L'unica ospitata realizzata è stata quella a Domenica In di Mara Venier. Da settimane si rincorrono voci su voci circa il suoalla conduzione: ma dove andrà? Rai, La7, Discovery? Alla domanda su quale emittente televisiva vedrà ildid'ha preferito non rispondere direttamente: "In questo momento mi avvalgo della facoltà di non rispondere.