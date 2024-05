Bar Chiuso per 7 Giorni per Clientela Pericolosa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Teramo - Il questore di Teramo, Carmine Soriente, ha disposto la chiusura per settedi un bar cittadino a causa della presenza costante di avventori con numerosi precedenti penali. La decisione è stata presa dopo che la polizia ha verificato la frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede la sospensione delle licenze degli esercizi considerati un "pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini". I controlli effettuati nel corso dello scorso anno e nel mese di maggio hanno confermato le irregolarità, portando alla decisione di chiudere il bar per una settimana a partire da oggi, venerdì 24 maggio. Sulla porta del locale è stato affisso un avviso con la dicitura "per disposizione del questore".