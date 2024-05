Bambini scomparsi - oggi la giornata mondiale Bruzzone | Da Denise Pipitone a Kat - cos’è cambiato e cosa serve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 - Da Etan Patz allainternazionale dei. Nata proprio per ricordare il piccolo americano di 6 anni sparito a New York il 25 maggio 1979. La polizia di Stato è impegnata anche quest’anno in iniziative che vogliono sensibilizzare su questa tema così delicato, “cercando di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa”, come ricorda una nota. “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo”, le parole d’ordine della campagna dedicata ai minori, che invita a chiamare subito il numero di emergenza 112. Un lavoro svolto in collaborazione con la Fondazione Amber Alert Europe, centro europeo che, chiarisce il sito, “è impegnato a prevenire la scomparsa deie mette in contatto “esperti di 44 organizzazioni governative”. Minori, daa Kata Ma a che punto siamo, dopo tutti gli sforzi comunque lodevoli di mettere a punto un meccanismo efficace di ricerca? Quali passi sono stati fatti da quando è sparita la piccola, il 1 settembre saranno vent’anni? Le parole della criminologa Roberta“Amo pensare cheverrebbe ritrovata in tempi molto rapidi”, è l’auspicio della criminologa Roberta