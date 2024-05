Baldur’s Gate 3 - ritardi nella produzione dell’edizione Deluxe per il Nord America

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 25 maggio 2024) Larian Studios ha aggiornato tutti gli utenti in attesa di ricevere a casa la copia fisicadi3. A causa di una problematica legata alla, sfortunatamente i videogiocatori deldovranno attendere fino a luglio prima di poter mettere mano sullaEdition del gioco per PlayStation 5. Notizie decisamente migliori per gli utenti in attesa di un versione per Xbox series XS e per gli utenti europei. Le copie pre-ordinate sono state già spedite e la consegna è ormai vicina. Di seguito è possibile trovare il comunicato condiviso da Larian Studio tramite X. Abbiamo spiacevoli notizie da condividere con voi. Mentre speravamo vivamente di non dover comunicare ulterioria tutti gli utenti che hanno acquistato laEdition fisica di Baldur’a3, purtroppo sono sopraggiunti dei problemi legati alla. Ciò significa che i videogiocatori inche hanno pre-ordinato la versione per console, la cui spedizione era prevista a fine mese, dovranno attendere fino a luglio per riceverla a casa.