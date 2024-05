Baiso Secchia - tante valigie pronte Tre innesti nel Santos di Nobili

(Di sabato 25 maggio 2024) Doporiconferme, anche diversi saluti in casa(Promozione): lasciano in sette. Giocheranno altrove il difensore Luca Vacondio (’99), i centrocampisti Gianluca Acanfora (’99) e Federico Antonelli (2004), il trequartista Giacomo Cataldo (classe ’99 che andrà al Colombaro), l’attaccante Francesco Silipo (’96), e i portieri Andrea Nutricato (’92) e Gianluca Brevini (2002). Arrivano dall’Atletic Progetto Montagna Nicola Banzi (difensore del ‘98) e Mattia Briselli (attaccante de 2000). In Prima categoria si registra un innesto per il Quattro Castella: preso Sergio Pierini, attaccante del ’98 che nell’ultima stagione ha giocato con Povigliese e Boca Barco. Aria di continuità per la FalkGalileo: l’allenatore sarà sempre Emiliano Genitoni, che l’anno scorso ha ottenuto la promozione in Prima e quest’anno il decimo posto nella categoria. Con lui confermato anche tutto lo staff tecnico.

Lecoq, la storia di Gwendoline e tante ottime ragioni per devirilizzare il mondo - Scorrendo le foto, si può vedere una macchina fotografica giocattolo rosa a 49,99 euro accanto alla stessa in blu a 39,99 euro una confezione di calzini neri misura 35 - 37 a 5,90 e gli stessi in ... glistatigenerali

The Kardashians è disponibile: dove guardare gli episodi della quinta stagione - Chi non ha ancora un abbonamento con Disney+, quindi, può attivarne uno a partire da 5,99 euro al ... con tante novità per gli appassionati. Ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di The ... punto-informatico