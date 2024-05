Avowed utilizza l’Unreal Egine 5 3 - Obisidian ha cambiato il motore grafico grazie a The Coalition?

Leggi tutta la notizia su game-experience

Obsidian Entertainment ha deciso di cambiare il motore di gioco utilizzando adesso il portentoso Unreal Engine 5.3 e sfruttando il supporto tecnico di The Coalition per attuare questo cambio, stando a quanto affermato da Jez Corden. Il giornalista è un vero e proprio fiume in piena in questa giornata, e dopo aver parlato della nuova generazione di console Xbox ha deciso anche di rivelare un importante dettaglio riguardante lo sviluppo del nuovo ed atteso GDR fantasy targato Microsoft. Jez Corden ha infatti affermato attraverso il suo profilo X (Twitter) che in quel di Obsidian Entertainment hanno scelto di utilizzare Unreal Engine 5.3 come motore di gioco, beneficiando inoltre della collaborazione di The Coalition (il team di sviluppo di Gears of War) per rendere più agevole questo cambio. Per chi non sapesse di cosa si tratti, l'UE 5.3 è l'ultima versione dell'angine di Epic Games rilasciata nello specifico alla fine dell'anno scorso, il 2023, introducendo tutta una serie di tecnologie avanzate e migliorie varie capaci di rendere la grafica ancora migliore.