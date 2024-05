Avis-Tavullia - gran derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi nei dilettanti si giocano le gare valevoli per gli spareggi. Promozione. Si gioca (oggi alle ore 16) lo spareggio tra le vincenti i playoff: Atletico Centobuchi-Portuali Ancona. Sono previsti eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Prima categoria. Per il secondo turno dei playoff domani c’è la garaMontecalvo-Athletico, si scende in campo al Comunale di Borgo Massano alle ore 16,30, sono previsti due tempi supplementari, persistendo eventualità parità risulterà vincente l’Montecalvo. Chi delle due squadre vincerà, affronterà la vincente del girone B. Arbitro Francesco Tasso di Macerata. Seconda categoria. Finale per il titolo regionale, oggi alle 16,30 c’è Petritoli 1960-Muraglia. Arbitro Andrea Eletto di Macerata. Per il secondo turno dei playoff (girone A) oggi c’è la partita Viridissima Apecchio-Ca’ Gallo, alle 16,30, sono previsti due tempi supplementari, persistendo eventualità parità risulterà vincente l’Apecchio.